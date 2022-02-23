اخبار الخليج – جلالة الملك يزور سلاح الجو الملكي البحريني ويدشن عددا من الطائرات الحديثة والمتطورة

محمد بن مسعود - الدمام - تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها.
ولدى وصول جلالته، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورافق جلالته سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.
حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسئولين بالدولة.
كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شئون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني، وعدد من كبار الضباط.
وفي بداية الاحتفال عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي تحيةً لجلالته، واستهل برنامج الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة بهذه المناسبة، قال فيها:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». صدق الله العظيم.
سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظكم الله ورعاكم،
سيدي، صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم،
أصحاب السمو والمعالي، والسعادة، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنه لشرف عظيم يا سيدي بأن تحتضن قاعدة عيسى الجوية هذا الاحتفال الذي يتوجه حضور جلالتكم بمناسبة مرور أربعة وخمسين عاماً على تأسيس قوة دفاع البحرين وهو يوم مجيد في تاريخ مملكتنا الغالية.. أربعة وخمسون عاماً يا سيدي عامرة بالإنجازات في مسيرة البناء والعطاء والتطور تزودت قوة الدفاع بفضل من الله ثم بفضل توجيهات جلالتكم بأحدث وأكفأ منظومات القتال التي رفعت الجاهزية القتالية وأصبحت قوة احترافية متميزة في جميع المحافل وشهد لها كل العالم وسوف تبقى قوة الدفاع شامخة كالجبال، سياجاً وحصناً متيناً للوطن.
واغتنم هذه المناسبة لأرفع لمقام جلالتكم السامي نيابةً عن منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على المكرمة التي تفضلتم بها على أبنائكم في السلاح وهي الثلاث منظومات الأحدث والأكفأ على مستوى العالم التي تم التعاقد للحصول عليها والتي سوف تبدأ بعضها بالوصول تباعاً إلى مملكة البحرين، وهي أولاً منظومة الطائرات العامودية المقاتلة مشروع درع البحرين ثم تصل بعدها منظومة الدفاع الجوي مشروع رماح البحرين ثم منظومة الطائرات المقاتلة مشروع صقور حمد.
ومع اكتمال وصول جميع هذه المنظومات سوف ترتفع القدرات القتالية للسلاح إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية ونحن يا سيدي نعمل بكل الجهود بتوجيه ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله بإعداد جميع الكوادر وتأهيلها كما نعمل على الإسراع في تنفيذ المنشآت الخاصة بهذه المنظومات وإنني يا صاحب الجلالة أتعهد نيابةً عن منتسبي السلاح بأن نحافظ على هذه الأسلحة ونستخدمها أفضل استخدام في سبيل الدفاع عن مملكتنا الغالية كما نعاهد جلالتكم بأن نكون جنودكم الأوفياء ورهن إشارة جلالتكم لتنفيذ أي واجب تأمرون به ولكم منا كل الولاء والطاعة حفظكم الله ذخرا لمملكة البحرين وأطال الله في أعماركم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
ثم قدم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى جلالة الملك المفدى رعاه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله بتدشين عدد من الطائرات الحديثة والمتطورة التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي واطلع رعاه الله على عدد من الطائرات التي تم تطويرها، ثم تفقد أيده الله طابور عرض طائرات السلاح.
وأعرب جلالته عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو الملكي البحريني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين، وأضاف جلالته، أننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حمايةً لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتهم الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز دائما.
وأشاد أيده الله، بمساهمات رجال سلاح الجو الملكي البحريني البواسل في العديد من المهام السامية التي يشاركون فيها مع الدول الشقيقة والصديقة دعماً للأمن والسلام في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة، مقدراً جلالته لرجال سلاح الجو ما أبدوه من كفاءة عالية وعزيمة صادقة لأداء الواجب على الوجه الأمثل ومواجهة المخاطر بشجاعة فائقة رافعين راية وطنهم شامخة في كل الواجبات التي توكل إليهم.
وأكد جلالته الحرص على استمرار تعزيز منظومة الطيران بسلاح الجو الملكي البحريني وتزويده بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة ضمن خطط تطوير مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين، مواكبةً لما أبداه رجالها البواسل بكل اقتدار للقيام بواجبهم المقدس.
وقد رفع الجميع إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، معربين عن شكرهم وامتنانهم على الدعم والمساندة المتواصلة التي تحظى بها قوة دفاع البحرين من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله، سائلين الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه لمواصلة هذه المسيرة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين العزيزة في عهد جلالته الزاهر في كافة المجالات.
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