اخبار الخليج – جلالة الملك يزور سلاح الجو الملكي البحريني ويدشن عددا من الطائرات الحديثة والمتطورة

محمد بن مسعود - الدمام - تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سلاح الجو الملكي البحريني ضمن احتفالات قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها.

ولدى وصول جلالته، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورافق جلالته سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة.

حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسئولين بالدولة.

كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شئون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وقائد سلاح الجو الملكي البحريني، وعدد من كبار الضباط.

وفي بداية الاحتفال عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي تحيةً لجلالته، واستهل برنامج الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة بهذه المناسبة، قال فيها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». صدق الله العظيم.

سيدي، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائدنا الأعلى حفظكم الله ورعاكم،

سيدي، صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم،

أصحاب السمو والمعالي، والسعادة، الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنه لشرف عظيم يا سيدي بأن تحتضن قاعدة عيسى الجوية هذا الاحتفال الذي يتوجه حضور جلالتكم بمناسبة مرور أربعة وخمسين عاماً على تأسيس قوة دفاع البحرين وهو يوم مجيد في تاريخ مملكتنا الغالية.. أربعة وخمسون عاماً يا سيدي عامرة بالإنجازات في مسيرة البناء والعطاء والتطور تزودت قوة الدفاع بفضل من الله ثم بفضل توجيهات جلالتكم بأحدث وأكفأ منظومات القتال التي رفعت الجاهزية القتالية وأصبحت قوة احترافية متميزة في جميع المحافل وشهد لها كل العالم وسوف تبقى قوة الدفاع شامخة كالجبال، سياجاً وحصناً متيناً للوطن.