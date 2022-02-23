أمر ملكي بترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم

صرّح بذلك رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينا أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي) .
وأكد الدكتور اليوسف أن هذا الأمر الملكي يأتي ليؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري.
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