أمير جازان ونائبه يطمئنان على المصابين جراء العملية العدائية

ونقل أمير المنطقة ونائبه تحيات القيادة الرشيدة إلى المصابين ، سائلا الله تعالى خلال زيارتهما لهم في مستشفى جازان العام ، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.
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