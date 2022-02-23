أمير جازان ونائبه يطمئنان على المصابين جراء العملية العدائية

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 أشخاص، جراء العملية العدائية التي استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

ونقل أمير المنطقة ونائبه تحيات القيادة الرشيدة إلى المصابين ، سائلا الله تعالى خلال زيارتهما لهم في مستشفى جازان العام ، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.