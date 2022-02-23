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أمير جازان ونائبه يطمئنان على المصابين جراء العملية العدائية

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اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 أشخاص، جراء العملية العدائية التي استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

ونقل أمير المنطقة ونائبه تحيات القيادة الرشيدة إلى المصابين ، سائلا الله تعالى خلال زيارتهما لهم في مستشفى جازان العام ، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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