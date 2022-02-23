النائب العام يأمر بالقبض على أشخاص تورطوا في مضاربة جماعية

وبين المصدر أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام، مؤكدا على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم وإقامة الدعاوى الجزائية على الجناة بما يحقق الزجر والردع.
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