شكرا لقرائتكم خبر عن «هيلثكون».. منافسة قوية بين طلاب الخليج للنهوض بالأفكار الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعزيز تكاتف وترابط الشعوب الخليجية من خلال العمل المشترك والوعي بالمشاكل الصحية

- إشراك الشباب الخليجي للارتقاء بالمحتوى التسويقي

- إيجاد حلول صحية توعوية تساعد في حل أبرز الأمراض المختارة

يواصل مجلس الصحة الخليجي فعاليات مبادرة (هيلثكون) التي تستمر حتى يوم الخميس 24 فبراير الجاري بفوز فكرة أحد المجموعات الطلابية المشاركة من جميع دول الخليج، ويأتي اسم الفعالية كاسم مركب يشمل كلمة (صحة – تسويق- عمل مستمر).

وتتضمن الفعالية مسابقة ابتكار يجتمع فيها طلاب من جميع دول الخليج في فرق عمل متعددة المهارات بهدف تصميم الحلول التسويقية وابتكار وتصميم لحملات توعوية تعالج التحديات الصحية في المجتمع الخليجي، مما يعزز دور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في نشر الوعي الصحي وتغيير السلوك.

وستقدم فعالية ( هيلثكون) أفكار تسويقية متنوعة لحملات توعوية صحية من مختلف الفرق الخليجية المشاركة، والتوعية حول أبرز القضايا الصحية، وجلسات التدريب وورش العمل في مجال إعداد الحملات توعية تسويقية، وجلسات إرشادية من مختصين في مجال التسويق، وخبرة عملية ضمن فريق لبناء حملة تسويقية قابلة للتطبيق، وفرصة عرض الحملات المعدة على لجنة تحكيم متخصصة ومناقشتها.

وتسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف أهمها: تعزيز تكاتف وترابط الشعوب الخليجية من خلال العمل المشترك والوعي بالمشاكل الصحية القائمة بكل دولة، وإشراك الشباب الخليجي للارتقاء بالمحتوى التسويقي، وإيجاد حلول صحية توعوية تساعد في حل أبرز الأمراض المختارة، وتعزيز مشاركة الطلاب في المبادرات المجتمعية وتطوير مهاراتهم، وتشجيع الإبداع والتطوير في التوعية الصحية وتطبيقاتها.

وتستهدف الفاعلية شريحة محددة للمشاركين وهم طلاب البكالوريوس بتخصص التسويق المتبقي على تخرجهم سنتين أو أقل والأكاديميين والممارسين والمهتمين في مجال التسويق، وسيشارك في الفعالية 18 طالب من جميع دول الخليج ويرافق كل فريق مرشد بإجمال عدد 6 مرشدين، ولجنة تحكيم متخصصة في العديد من المجالات التوعوية والتسويقية من مختلف دول الخليج.

الجدير بالذكر بأن الطلاب المشاركين من المملكة هم علي إبراهيم احمد الناشري و عبدالله مروان حمد القاضي و شادن طارق صالح التويجري، ويرافقهم المرشد سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل.

دولة الإمارات هم حمدة اليحيى وعائشة المزروعي وميسون آل علي، ويرافقهم المرشد محمد الخطيب.

ومن البحرين، مريم احمد عبدالحسين خليل حيان و مازن احمد علي صفر و عمر حسن علي عبدالرحمن شرف، ويرافقهم المرشد إيمان أحمد بهمن سالاري.

ومن دولة قطر: ايمان العبيدي وسارة الباكر ومنيرة الباكر، ويرافقهم المرشد نسمه حيدر، ومن دولة الكويت: إيلاف قيس حسن دشتي وفيصل مبارك عبدالله الغانم و لوهيب وليد سالم الوهيب، ويرافقهم المرشد أسماء عبدالله سليمان الفاضل.

ومن سلطنة عُمان: علياء بنت محمد بن هلال المعولية وعلي بن سلطان بن خميس السعدي وليث بن فوزي بن احمد الشنفري، ويرافقهم المرشد مروة علي طالب الهنائي، سيقدمون الطلاب ابتكاراتهم في مواضيع الحملة المطروحة وهي حملة المخدرات، وحملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الالكترونية.

وستتضمن الفعالية العديد من ورش العمل في إعداد الحملات والمساهمة في تحفيز تغيير السلوك، الأولى تحت عنوان أساسيات صُنع حملات تغيير السلوك.، الثانية بعنوان خطوات بناء الحملة الإبداعية، والثالثة بعنوان مهارات عرض الأفكار الإبداعية، هذا وسيقدم الحفل الإعلامية البحرينية شيماء رحيمي، وستشارك في التحكيم : الدكتور أحمد العمار و أ.حمد بو سعدوأ.حشر المنذري و أ.سعود الرخيص، وتقدم ورشات العمل أ.ريانه السيف.