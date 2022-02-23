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محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 أشخاص ، جراء العملية العدائية التي استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها اصابة عددا من المدنيين وأضرار مادية وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.
ونقلا سموهما تحيات القيادة الرشيدة – حفظهما الله- للمصابين ، وسألا الله تعالى خلال زيارتهما لهم في مستشفى جازان العام ، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل ، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان و نائبه يطمئنان على المصابين جراء العملية العدائية بمطار الملك عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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