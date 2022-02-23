لجنة “العمايد” في بيشة تحتفل بذكرى يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فلاج الشعيفاني

أقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بقرى العمايد شمال محافظة بيشة احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس التي يحتفى بها للمرة الأولى بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوماً للتأسيس.

وأقيم الحفل بحضور رئيس مركز النقيع ، ومدراء ورؤساء الجهات الحكومية، والمشايخ والأعيان.

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حيث ابتدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي السعودي وعرض فلم وثائقي عن يوم التأسيس هذا اليوم الذي تأسست فيه المملكة العربيّة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود ثم توالت حتى الملك عبدالعزيز وأبناءه.

واوضح رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية بقرى العمايد محمد القحطاني أن يوم التأسيس ذكرى عزيزة على قلوبنا وتمثل اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون.

واختتم الحفل بلوحة فنية رائعة احتوت على الفلكلور الشعبي للون القزوعي والعرضة السعودية (النجدية).