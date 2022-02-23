الإطاحة بـ3 مقيمين سرقوا كابلات كهربائية من مبانِ تحت الإنشاء في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت شرطة محافظة صامطة بمنطقة جازان، من القبض على 3 مقيمين سرقوا كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن محافظة صامطة قبضت على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، سرقوا كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء.

جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.