بعد تعرضه لحادث سير.. وفاة المنشد الكويتي «شبل يام»

محمد بن مسعود - الدمام - توفي منذ قليل المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي الشهير بـ «شبل يام»، متأثرا بحادث السير الذي تعرض له قبل 5 أيام أثناء عودته إلى الكويت قادما من المملكة العربية السعودية.

وكان أحد أقربائه قد أعلن أمس دخوله في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث، مشيرًا إلى أن حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، قبل إعلان وفاته اليوم، وفقا لـ «العربية».

جدير بالذكر أن وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، قد قرر منذ يومين توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين العجمي؛ لنقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الرياض.