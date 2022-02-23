اخبار الخليج – البرلمان العربي يمنح معالي رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - منح البرلمان العربي اليوم صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين وسام التميز العربي والذي يمنح لأصحاب المعالي رؤساء الوزارات ورؤساء البرلمانات الذين قدموا إسهامات وطنية و عربية جليلة ، جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، للبرلمان العربي والتي عقدت اليوم في القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إن وسام التميز العربي يتم منحه لأبرز الشخصيات العربية التي أسهمت بفاعلية في إثراء تجربتهم البرلمانية الوطنية، ودعمهم تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، مشيرا إلى أن هذا الوسام هو تكريم للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه و تأكيدا على نجاح تجربة مجلس الشورى في مملكة البحرين وتقديرا لها .

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود البناءة التي قام صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ،ولمسيرته التاريخية ودوره الوطني ودعمه المستمر لخمسة عقود من العمل في المجال السياسي والبرلماني والعمل العام، في تحقيق أهداف مملكة البحرين وكذلك في تعزيز التضامن العربي، والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن مجلس الشورى البحريني يمثل أحد التجارب البرلمانية الناجحة، ودوره في صياغة التشريعات التي تتوافق مع خطط التنمية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.