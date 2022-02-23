اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تؤكد دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الهادفة لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي بمكتبها الدكتورة ليا بيسار رئيس مشروع علاء الدين والسيد ابي رادكين مدير عام المشروع وذلك خلال زيارتهم إلى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشادت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بالدور البارز الذي يقوم به مشروع علاء الدين بإشراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في نشر ثقافة التسامح والتعايش وإقامة جسور التواصل بين الثقافات والأديان. حيث تم بحث عدد من المبادرات التي تسهم في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والخير والسلام ومدى انعكاسها على نظام التعليم. واكدت الأمين العام دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الهادفة لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، انطلاقاً من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات.

من جانبهم أعربت الدكتورة ليا بيسار والسيد ابي رادكين عن خالص شكرهم للأمين العام لمجلس التعليم العالي على حفاوة الاستقبال، معربين عن تقديرهم لمواقف مملكة البحرين الداعمة لاحترام جميع الأديان والشعوب من أجل أن يعم السلام.