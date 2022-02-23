اخبار الخليج – القحطاني: البروتوكول العلاجي للحالات القائمة قائم على مواكبة المستجدات العالمية في مجال العلاجات الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة المتبع في مملكة البحرين قائم على مواكبة المستجدات العالمية في مجال العلاجات الطبية وفق أحدث الدراسات العلمية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي أجازت استخدام دواء «باكسلوفيد» ضمن برتوكولات العلاج للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق والذي يسهم في تسريع تعافي الحالات القائمة، والتقليل من الأعراض لمن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، وعلاج الحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله.

وأشار القحطاني إلى أن مملكة البحرين توفر نوعين من الأدوية المضادة لفيروس كورونا، الأول دواء «سوتروفيماب» الذي يؤخذ عن طريق الحقن الوريدي، والثاني دواء «باكسلوفيد» الذي يؤخذ عن طريق الفم حيث يقرر الطبيب المعالج الدواء المناسب وفق السجل الصحي للحالة القائمة.

وبيّن القحطاني أن دواء «سوتروفيماب» الذي يحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تصرف كجرعة واحدة يتم إدخالها عن طريق المحلول الوريدي تحت إشراف طبي في عيادة متخصصة بمركز الشامل الميداني، وذلك للحالات الخفيفة إلى المتوسطة من البالغين والأطفال (12 عامًا فما فوق) الذين يزنون 40 كجم على الأقل، كما أن دواء «باكسلوفيد» يصرف على شكل أقراص ويؤخذ مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام فقط.

وذكر القحطاني أن الجهود الوطنية مستمرة للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى توفر كافة الإمكانات التشخيصية والعلاجية إلى جانب كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف مسارات الجائحة