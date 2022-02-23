اخبار الخليج – النفيعي: نسبة البحرنة في المستشفيات 63% وفي المراكز الصحية 88%

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة النوعية الدائمة لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمجلس النواب، اجتماعها الرابع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب إبراهيم النفيعي، أمس الأربعاء، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع التقت اللجنة بممثلي إدارة المستشفيات الحكومية، وممثلي مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم التأكيد على أن نسبة البحرنة في المستشفيات تبلغ 63%، وفي المراكز الصحية تبلغ 88%، وستتجه اللجنة لدعم تحويل كلية العلوم الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة لكونهم اصحاب اختصاص، مع الطلب من جهاز الخدمة المدنية باستعجال اعتماد الهياكل الوظيفية المطلوبة للمراكز والمستشفيات الصحية.

كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث اكدو بان عدد العمالة في الغرفة 86عامل منهم 85 من العمالة الوطنية مما يأكد اهتمام الغرفة بالعمالة الوطنية ودعم اولوية التوظيف للمواطنين من منطلق الرؤية الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي، واقترحت اللجنة على ممثلي غرفة التجارة بضرورة وجود لجنة بغرفة التجارة تختص بمتابعة العمالة الوطنية بسوق العمل، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف التي تتطلب تخصصات (القانون، والإعلام، والاجتماع، والشريعة، وأطباء الأسنان) لخريجي الجامعات من البحرينيين فقط على أن يكون التوطين لمدة سنتين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة شئون الإعلام، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج فرص من أجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف، حيث تم استعراض دراسة خاصة بشأن الشركات المنضوية تحت شركة «ممتلكات القابضة». كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل، جهاز الخدمة المدنية، شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق العمل «تمكين».

تم ايضا مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع خطط زمنية لبحرنة الوظائف في الوزارات والشركات الحكومية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، وتم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطط العمراني، وزارة الصحة، جهاز الخدمة المدنية، شركة طيران الخليج، صندوق العمل «تمكين»، شركة نفط البحرين (بابكو)، النقابة العمالية لشركة ألبا، نقابة شركة نفط البحرين (بابكو)، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارات والشركات الحكومية والهيئات بالانضمام إلى برنامج فرص من أجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف، حيث تم استعراض دراسة خاصة بشأن الشركات المنضوية تحت شركة «ممتلكات القابضة». كما تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل، جهاز الخدمة المدنية، شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق العمل «تمكين».

بعدها ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توطين الوظائف التي تتطلب تخصصات (القانون، والإعلام، والاجتماع، والشريعة، وأطباء الأسنان) لخريجي الجامعات من البحرينيين فقط على أن يكون التوطين لمدة سنتين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة شئون الإعلام، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية.