اخبار الخليج – لجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بمجلس التعاون تشيد بدكتوراه تحليل الأعمال بجامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - شارك عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتور حاتم محمود المصري، في الاجتماع التاسع للجنة عمداء كليات العلوم الإدارية بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الاثنين الموافق (22 فبراير 2022م) عن بعد، تحت شعار (الشراكة من أجل الازدهار)، بحضور مدير الإدارة التعليمية بالأمانة العامة الدكتور محمد المهري، وأكثر من 20 عميداً.

وأوصى الاجتماع التاسع بإنشاء مجلة (Arab Business Review) على نمط مجلة هارفارد بزنس ريفيو (Harvard Business Review)‏ بجامعة البحرين، بحيث تكون مختصة في نشر المقالات القصيرة، ودراسات الحالات، مع إدراج أسماء المختصين في لجان التحرير.

بالإضافة إلى اعتبار برنامج الدكتوراه في تحليل الأعمال بجامعة البحرين تجربة نموذجية، وتم طلب تقديم عرض حولها في الاجتماع العاشر، الذي سيقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة العربية السعودية في فبراير من عام 2023م.

كما أوصى الاجتماع بتعزيز دور كليات العلوم الإدارية في تحقيق الحوكمة في قطاع المال والأعمال، واستحداث كليات إدارة الأعمال برامج نوعية، تواكب تطلعات المجتمعات في دول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع الإستراتيجيات المطلوبة لخلق قيادات قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة في إستراتيجيات الجامعات الخليجية، في كل ما يتعلق بالمناهج، وطرق التدريس، وقضايا الاعتماد الأكاديمي، والتصنيف الدولي، وغيرها.