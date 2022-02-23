شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يفتتح النسخة الأولى لـ «منتدى مستقبل العقار» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة

• القطاع يأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

• الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، النسخة الأولى لـ "منتدى مستقبل العقار" والمعرض المصاحب له، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء، الذي يقام على مدى يومين في مدينة الرياض.

ورحب الحقيل في كلمته خلال افتتاح المنتدى بأصحاب السمو والمعالي والخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري، متمنيًا أن يستمر هذا المنتدى في نسخ متعددة سنويًا، مؤكدًا أن قطاع العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما ساعد في نمو القطاع ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.

وبين ، أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق، وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية، ونمو التمويل العقاري، وزيادة دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف "قابلية العيش" عالميًا.

وزار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيس مجلس هيئة سوق السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز المعرض المصاحب للمنتدى.

وجرى على هامش المنتدى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع "البلاد المالية" و"الجزيرة المالية" و"جدوى للاستثمار" لتقديم عدد من الخدمات العقارية وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع 9 اتفاقيات مع صناديق "الليوان" و"النخبة" و"زود" و"جادة الدرعية" و"صفا نجد" و"بلاد العوالي" و"ريفيرا الجزيرة" واتفاقيتين مع "صندوق الدار" لإعلان إنشاء 9 صناديق استثمار عقاري للقطاع الخاص، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.

بعد ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، خلال افتتاحه للمنتدى مختبر التقنيات العقارية (PropTech Lab)، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات التي يمكن تطويرها بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري، ودراسة أي تحديات تواجهها المنصات العقارية وإيجاد حلول لها.