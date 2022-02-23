شكرا لقرائتكم خبر عن فلكلور شعبي ومسابقات في معرض الحرفيين والحرفيات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • البازار يستعرض أعمال ٤٠ اسرة منتجة لمدة ٥ ايام بمناسبة يوم التأسيس

استعرضت ٤٠ أسرة منتجة سعودية إبداعاتها من تحف وهدايا وملابس واكسسوارات ومشغولات متنوعة بمعرض وبازار الحرفيين والحرفيات بجدة ، بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس في مختلف المدن والمناطق، ولمدة خمسة ايام .

ويشهد المعرض الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة "منتجة" بجدة مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والعروض، تشمل فلكلور شعبي، ومسابقات وشخصيات كرتونية متنوعة مع مقدم البرامج أحمد شو، وشخصيات الأرجل الطويلة التي تستعرض بالزي الوطني، وتنطلق الفعاليات يومياً من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة مساءً، وسط أجواء جميلة تجسد الملحمة الوطنية ليوم التأسيس.

وكشفت المدير التنفيذي لجمعية منتجة الاستاذة مرام حميد الدين أن المعرض يضم عدد كبير من الأسر المنتجة، ويأتي إستشعاراً من المسؤولين عن الجمعية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل ال سعود ، بأهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب والتعريف بنشاطاتها المختلفة، بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد السعودي، وتعزيز دورها في المشاركة بفاعلية في احياء الصناعات اليدوية التي تمثل إرث تاريخي وهوية وطنية.

وأشارت أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من الأعمال التي تعبر عن هوية المنتج السعودي التقليدي، حيث تقدم الأسر المشاركة فن التراث وعبايات وإكسسوارات وتحف وهدايا ومأكولات، كلها صنعت بأيدي سعودية، وتحمل بصمات إبداعية مميزة ، رافعةً التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم التأسيس، مؤكدة أنها تعد مصدر فخر وعزة لكل السعوديين، لاسيما أنها تحاكي تاريخ الدولة السعودية، وتشدد على الجذور الراسخة للمملكة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله".