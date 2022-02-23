محمد بن مسعود - الدمام - دراسة تفجر مفاجأة صادمة .. نوع شائع من الشاي يسبب الإصابة بالسرطان!

ربطت دراسة نوع شاي من الأعشاب، موطنه أمريكا الجنوبية، بستة أشكال مختلفة من السرطان. ويعرف “يربا متة” (Yerba maté)، بأنه شاي عشبي روج له على نطاق واسع لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة. ويتم تشبيهه بالشاي الأخضر، حيث تزعم بعض المصادر أنه يحتوي على 90% من مضادات الأكسدة أكثر من الأخير. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ولكن على الرغم من التباهي بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، تشير الدراسات إلى أن المشروب قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. أنواع السرطان التي يسببها شاي الماتيه ويوضح مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان: “ترتبط الجرعات العالية والاستخدام المطول لشاي الماتيه بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات والمثانة والفم والمريء والرئة والرأس والرقبة”. ويحتوي الشاي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والتي توجد أيضا في اللحوم المشوية ودخان التبغ.

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