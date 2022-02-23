اخبار الخليج – سعادة رئيس هيئة الأركان يحضر حفل تخريج إحدى دورات المشاة المتقدمة للضباط

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022م، حفل تخريج إحدى دورات المشاة المتقدمة للضباط في مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، وذلك بمشاركة عدد من ضباط وزارة الداخلية والحرس الوطني وضباط من القوات المسلحة في دولة الكويت الشقيقة، وتفضل سعادة رئيس هيئة الأركان بتوزيع الشهادات على الضباط الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين، وبهذه المناسبة هنأ سعادته الضباط المشاركين على تخرجهم وإتمامهم منهاج هذه الدورة المتقدمة، واستكمالهم بنجاح كل متطلبات التخرج.

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.