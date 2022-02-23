اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية الباكستانية 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح الأربعاء الموافق 23 فبراير ، الفريق أول طيار زهير أحمد بابر سيدو رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق .

ورحّب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس هيئة الأركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، مؤكداً المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما أثمر عنها من زيادة مستويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما ينعكس على رفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين.

من جانبه، عبّر الفريق أول طيار زهير أحمد بابر سيدو رئيس هيئة الأركان للقوات الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، تأكيداً على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر المقابلة سعادة اللواء الركن عبدالرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني