اخبار الخليج – سعادة وزيرة الصحة تتسلم نسخة من كتاب «جمال الكلمة جمال» للكاتب الصحفي جمال الياقوت وتُشيد بدوره الإعلامي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها في ديوان الوزارة، الكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت، عضو هيئة الصحفيين السعوديين وعضو الإتحاد الدولي للصحفيين وعضو الإتحاد العام للصحفيين العرب؛ والذي أهدى لسعادتها نسخة من كتابه الجديد (جمال الكلمة جمال).

وخلال اللقاء، أشادت سعادة وزيرة الصحة بالجهد المتميز الذي قام به الكاتب الصحفي جمال الياقوت وإسهاماته في إثراء الساحة الأدبية، وما يتعرض له الكتاب «جمال الكلمة جمال» من كلمات وصور قيمّة، والذي تم إبرازه في هذا الكتاب بشكلٍ مشوّق، كما أشادت سعادتها بالدور الإعلامي والجهود الصحفية التي يبذلها الكاتب الصحفي الياقوت في الصدى الإعلامي لدعم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين (مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية)، ودوره الرائد في خدمة المجتمع بإسهاماته، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته الإعلامية والصحفية.

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي جمال الياقوت عن شكره وتقديره لتشجيع سعادة الوزيرة له لتقديم المزيد من الأعمال، وكذلك دعمها وتشجيعها للجهود الإعلامية والأدبية.