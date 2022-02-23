اخبار الخليج – البلدية الجنوبية بالشراكة المجتمعية مع جمعية كلين آب بحرين والمتطوعين تزيل طناً من المخلفات في حملة تنظيف ساحل رأس حيان

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت بلدية المنطقة الجنوبية بالشراكة المجتمعية مع جمعية كلين آب بحرين حملة لتنظيف ساحل رأس حيان، شارك فيها نحو 100 شخص من ضمنهم موظفي السوق الحرة بمطار البحرين الدولي وفريق أكاديمية المسعفين. حيث تمت خلال الحملة إزالة حوالي طن من المخلفات التي تشمل الأخشاب والمخلفات البلاستيكية والأعشاب البحرية والإطارات والمخلفات بأنواعها.

وقد قامت البلدية بتوفير المعدات والآليات اللازمة للحملة بالتنسيق مع قسم متابعة خدمات النظافة، دعماً منها لهذه المبادرة التي تنم عن المسئولية الاجتماعية، وتعزيز السلوكيات الصحيحة المتعلقة بالنظافة العامة وكيفية التخلص من المخلفات والقمامة ووضعها في الحاويات المخصصة لها، والتي تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز المفاهيم المجتمعية وتفعيل قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019، الذي يضم (16) بنداً يختص بالنظافة العامة والالتزام بالمحافظة على البيئة الطبيعية من العبث والتخريب والتلوث.

وتستمر حملة جمعية كلين آب والمتطوعين المشاركين في الحملة بالشراكة مع بلدية المنطقة الجنوبية لمدة أسبوعين مقبلين، وذلك التزاماً منهم بدعم جهود البلدية بالحفاظ على نظافة السواحل العامة في المنطقة الجنوبية.