شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 منشأة ورصد 43 مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الثلاثة الأيام الماضية, 7.634 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 43 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة مخالفة وتنوعت المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات الوقائية.