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إغلاق 12 منشأة ورصد 43 مخالفة للاحترازات في جدة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الثلاثة الأيام الماضية, 7.634 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 43 مخالفة، وإغلاق 12 منشأة مخالفة وتنوعت المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات الوقائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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