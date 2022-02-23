شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية المملكة وبنما يبحثان سبل التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بنما، معالي وزيرة جمهورية خارجية بنما ايركا مويينيس، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات, إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تطرقت جلسة المباحثات إلى سبل تعزيز تعاون البلدين في العديد من المجالات مثل الطاقة النظيفة والاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين في ضوء رؤية المملكة 2030.

وقد أقامت معالي وزيرة جمهورية خارجية بنما، مأدبة غداء، تكريماً لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنما غير المقيم وليد بن عبدالله مقيم.