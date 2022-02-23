اخبار دوليه – سوريا.. أول دولة عربية تؤيد قرار بوتن وتعترف بلوغانسك ودونيتسك

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الثلاثاء، خلال منتدى فالداي في موسكو، أن بلاده تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وستتعاون معهما.
وأضاف المقداد خلال منتدى فالداي في موسكو: «ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية».
وتابع: «قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح. الولايات المتحدة والغرب يواصلان دعم الإرهاب في سوريا الأمر الذي يشكل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم».
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مساء الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ عام 2014.
ووجه الرئيس الروسي القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.
يذكر أنه في 12 مايو 2014، أعلنت دونيتسك ولوغانسك استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.
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