اخبار الخليج – طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى وجهات صيفية رائجة وتعلن بدء رحلات روما ميلانو نيس ومانشستر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن إضافة أربع وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية مع رحلات مباشرة إلى وجهتين في ايطاليا، ووجهة جديدة في فرنسا وأخرى في المملكة المتحدة وهم: ميلان – 5 رحلات أسبوعية اعتبارًا من 1 يونيو 2022 و روما – رحلتان أسبوعيتان اعتباراً من 1 يونيو 2022 و مانشستر – رحلتان أسبوعيتان اعتباراً من 1 يونيو 2022

ونيس – رحلتان أسبوعيتان اعتباراً من 2 يونيو 2022.

وستسيّر طائرة إيرباص 321 نيو الجديدة رحلات الناقلة الوطنية إلى ميلانو وروما ونيس، مع رحلتين أسبوعيتين إلى روما ونيس وخمس رحلات أسبوعية إلى ميلان، وسيتم تسيير رحلتين اسبوعيتين الى مانشستر على طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر.

وبالإضافة إلى الوجهات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال موسم الصيف، ستستأنف طيران الخليج عملياتها إلى ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وملقا في إسبانيا، وشرم الشيخ والإسكندرية في مصر، وصلالة في عمان.

وقال القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بمناسبة الإعلان عن الوجهات الجديدة، «تشهد الخطوط الجديدة على التوسع المستمر لشبكة طيران الخليج من خلال إضافة ميلان وروما ومانشستر ونيس. كانت هذه الوجهات الجديدة ضمن خططنا ما قبل الجائحة، ومع عودة السفر إلى طبيعته ارتأينا أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن هذه الوجهات الجديدة لمسافرينا. تستمر الناقلة الوطنية في إضافة وجهات مميزة للعديد من السياح والعائلات في مملكة البحرين والمنطقة، خاصة مع الطلب المتزايد على السفر في عطلة الصيف «.

وفي العام 2019 وتماشياً مع استراتيجيتها لتصبح شركة الطيران المفضلة للعملاء، أعلنت طيران الخليج عن مفهوم نموذج الأعمال «البوتيك» الذي سيعزز تركيزها على المنتج وتجربة العملاء ويواصل عرض تنفيذ استراتيجيتها بنجاح. تسعى طيران الخليج للتميز من خلال استراتيجيتها لتحديث أسطولها، وعروض فئة «فالكون فلاير» الجديدة، وتجربة الدرجة السياحية المطورة، ووجهاتها الجديدة، ومركزها في المبنى الجديد لمطار البحرين الدولي.

كما تحلق طيران الخليج حاليًا من وإلى أبوظبي، ودبي، والكويت، والرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، ومسقط، والقاهرة، وعمان، وتل أبيب، ولارنكا، وباكو، وتبليسي، وموسكو، والدار البيضاء، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، واسطنبول، وأثينا، وبانكوك، ومانيلا، وسنغافورة، ودكا، وكولومبو، وجزر المالديف، والعديد من الوجهات في الهند وباكستان.

وكانت طيران الخليج قد حصلت مؤخرًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية من APEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، حصلت طيران الخليج أيضًا على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة 19 أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الوباء وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشار الفيروس. وقد حصلت الناقلة الوطنية على هذا التصنيف من خلال توفير أعلى المعايير للعملاء والموظفين مع الحفاظ على استراتيجيتها الخاصة لتقديم الضيافة العربية الاصيلة التي تتميز بها.