اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تستقبل سفير اليابان المعتمد لدى المملكة 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، الأربعاء (23 فبراير 2022م) سفير اليابان لدى مملكة البحرين، السيد مياموتو ماسايوكي، في مقر الجامعة بالصخير.

ورحبت د. المضحكي – خلال اللقاء – بالسفير الياباني، وأثنت على الجهود المثمرة التي تبذلها السفارة اليابانية في تعزيز العلاقات العلمية والبحثية والأكاديمية بين جامعة البحرين ونظيراتها من الجامعات اليابانية ومراكز البحث المتقدمة في البلد الصديق، مشيرة إلى ما يشهده هذا التعاون من تقدم ونمو متواصل في شتى المجالات.

وأشارت رئيسة الجامعة إلى أهمية الارتقاء بالتعاون الثقافي والعلمي، وتقوية الروابط بين الجامعات اليابانية وجامعة البحرين، عبر تبادل الأكاديميين والطلبة، وبحث مناطق الاهتمام المشتركة بين الجانبين.

من جانبه، تطرق السفير ماسايوكي إلى حرص السفارة اليابانية على تقوية العلاقات العلمية والأكاديمية والثقافية بين الطرفين، وأعرب عن اعتزازه لما حققته الشراكات القائمة بين مملكة البحرين واليابان من تطور على كافة الأصعدة، متمنياً لجامعة البحرين المزيد من النماء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مختلف المستجدات التي طرأت على أنظمة ومؤسسات التعليم في البلدين، وما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز فرص الشراكات التنموية.