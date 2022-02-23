الصحة: تراجع في أعداد الحالات الحرجة.. وإعطاء 60.4 مليون جرعة لقاح كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 744 ‏حالة، فيما تم أمس الثلاثاء تسجيل 764 حالة، بتراجع 20 حالة.‏

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 60499856 جرعة، عبر أكثر من ‏‏587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.‏

وأعلن وزير الصحة فهد الجلاجل في وقت سابق، عن حلول المملكة في المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول ‏مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري.‏

وقال وزير الصحة -عبر تويتر- : إن «قيادةٌ رشيدة جعلت صحة الإنسان أولاً، ومجتمع تفاعل بالوعي إيجاباً، أثمر أن حلّت السعودية ‏ثانيا بمواجهة كورونا».‏