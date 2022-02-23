الصحة: تراجع في أعداد الحالات الحرجة.. وإعطاء 60.4 مليون جرعة لقاح كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 744 حالة، فيما تم أمس الثلاثاء تسجيل 764 حالة، بتراجع 20 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 60499856 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.
وأعلن وزير الصحة فهد الجلاجل في وقت سابق، عن حلول المملكة في المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري.
وقال وزير الصحة -عبر تويتر- : إن «قيادةٌ رشيدة جعلت صحة الإنسان أولاً، ومجتمع تفاعل بالوعي إيجاباً، أثمر أن حلّت السعودية ثانيا بمواجهة كورونا».
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