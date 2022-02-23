محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلادها لن تتجه نحو فرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وقالت تشونينغ، إن بكين ترفض أي عقوبات أحادية الجانب، على خلفية المستجدات الأخيرة والتصعيد المتواصل على الجانب الأوكراني، وفقا لـ «روسيا اليوم».
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وافق بالإجماع قبل عدة ساعات على فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن أن العقوبات التي فرضتها على روسيا تعد حزمة أولى ما يعني وجود حزم جديدة من العقوبات تجهز لها واشنطن ضد موسكو.
كما أعلنت كل من اليابان وأستراليا، فرض عقوبات جديد على روسيا، على خلفية قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: لن نفرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.