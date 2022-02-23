الصين: لن نفرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلادها لن تتجه نحو فرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وقالت تشونينغ، إن بكين ترفض أي عقوبات أحادية الجانب، على خلفية المستجدات الأخيرة والتصعيد المتواصل على الجانب الأوكراني، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وكان الاتحاد الأوروبي، قد وافق بالإجماع قبل عدة ساعات على فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن أن العقوبات التي فرضتها على روسيا تعد حزمة أولى ما يعني وجود حزم جديدة من العقوبات تجهز لها واشنطن ضد موسكو.

كما أعلنت كل من اليابان وأستراليا، فرض عقوبات جديد على روسيا، على خلفية قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.