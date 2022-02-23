شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ألف مستفيد من خدمات برج الشمال الطبي خلال 2021‪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم برج الشمال الطبي بمنطقة الحدود الشمالية خدماته الوقائية والعلاجية والتوعوية لـ72 ألف مستفيدا خلال العام الماضي.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية بأنه بلغ عدد مراجعي الطوارئ 37996 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 34091 مراجعًا، كما نُوم 1908 مرضى، وعُمل 1109749 فحصًا مخبريًا وكذلك عُمل 56348 فحصًا إشعاعيًا، فيما عُمل 1035 عملية جراحية، وصرف 63700 وصفة طبية.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.