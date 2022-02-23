إصابات كورونا تتخطى 427.3 مليون عالميًّا.. والوفيات 5.9 مليون منذ بدء الجائحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 427.3 مليون حالة، فيما تخطت عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 427 مليونًا و358 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و905 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و403 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.