نجيبي: مشروع منطقة التجارة الأمريكية سيجعل من البحرين شريان الوصل اللوجستي بين البلدان

محمد بن مسعود - الدمام - أشار النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد نجيبي، أن وضع حجر أساس مشروع «منطقة التجارة الأمريكية» الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، سيساعد على تطوير القطاع اللوجستي، مما سيعزز من اتجاه الاقتصاد البحريني ليكون اقتصاد انتاجي ومصدر للمنتجات والبضائع للخارج، وهذا ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الموارد المالية التي ترفد الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة، وهذا ما يسهم في الوصول الى التعافي الاقتصادي.

وبين نجيبي، بأن اعتبار المشروع كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، سيحقق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ركيزتها مبادرات مبتكرة ومتقدمة.

ونوه بأن مملكة البحرين تتميز بحيوية قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يجعلها شريان الوصل في التجارة بين عدة دول، مشيراً بأن هذا المشروع سيسهم في تحفيز قطاع الصناعة ليلعب دوراً أكبر في مسيرة البناء والتطور بمملكة البحرين، مما سيسهّل عمليات التصدير عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية، وأية منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة.

وأكد استعداد غرفة البحرين لرفع توصيات لدعم المبادرات الاقتصادية، وذلك إيماناً بأهمية التعاون البناء بين القطاع الخاص والحكومة الموقرة، والتي ستطور من مسار العمل المشترك فيما بينهما.