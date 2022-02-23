تحديد سعر الطرح النهائي لشركة “الدواء للخدمات الطبية” عند 73 ريالاً للسهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(73) ريالاً للسهم الواحد، وبعدد مرات تغطية بلغت 53.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة حيث بلغ حجم الطلبات من الفئات المشاركة ما مجموعه تقريباً 100.2 مليار ريال.
ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأحد 27 فبراير 2022م، التي تستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022م، حيث خُصص (2,550,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
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