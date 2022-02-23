ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. وخام «برنت» بـ97.09 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الجلسة السابقة، مع فرض العقوبات ‏الغربية على روسيا، بعد التطورات التي تشهدها الأزمة الأوكرانية الروسية.‏

وارتفع خام «برنت» 25 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 97.09 دولاراً للبرميل في الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى ‏‏99.50 دولاراً يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014.‏

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 سنتات، أو 1.41٪ ، إلى 92.35 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغت ‏‏96 دولارًا يوم الثلاثاء.‏