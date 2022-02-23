ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء.. وخام «برنت» بـ97.09 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات في الجلسة السابقة، مع فرض العقوبات الغربية على روسيا، بعد التطورات التي تشهدها الأزمة الأوكرانية الروسية.
وارتفع خام «برنت» 25 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 97.09 دولاراً للبرميل في الساعة 05:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى 99.50 دولاراً يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 سنتات، أو 1.41٪ ، إلى 92.35 دولارًا للبرميل، بعد أن بلغت 96 دولارًا يوم الثلاثاء.
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