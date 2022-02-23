1036 جولة رقابية نفذتها صحة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة نفذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة 1036 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19), وذلك خلال شهر فبراير للعام الحالي. وأوضحت بأنها قامت بتنفيذ 334 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية, والصيدليات، خلال الفترة 2022/2/13 حتى 19/2/2022م, حيث شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و20 زيارة للمراكز الحكومية، و70 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 166 زيارة للصيدليات، و15 زيارة مختبرات، وتؤكد صحة المدينة استمرارية عمل الفرق التفتيشية الميدانية لجميع المواقع للتأكد من تطبيق كل التعليمات في جميع المواقع للحفاظ على صحه وسلامه الجميع.

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