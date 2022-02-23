اخبار الخليج – تنظمها الهيئة السعودية للفضاء.. هيئة الفضاء تشارك في ندوة «العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اللقاء السابع من «حديث الفضاء» الذي نظمته الهيئة السعودية للفضاء بعنوان «العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء»، حيث كان ضيف اللقاء البروفيسور تشارلز العشي أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكواكب في معهد كاليفورنيا للتقنية، وأدار الحوار مهندسة الصواريخ ومركبات الفضاء مشاعل الشميمري.

حول مشاركته في اللقاء قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: حضور سلسلة حديث الفضاء الذي تنظمه الهيئة السعودية للفضاء يشكل مصدر من مصادر التثقيف والتعلم لكل من يرغب في توسيع معرفته بالفضاء وعلومه وأحدث التوجهات في أنشطة الفضاء على مستوى العالم، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حريصة على المشاركة باستمرار.

وأضاف الدكتور العسيري: استعرض البروفيسور العشي أبرز مهمات الفضاء لاستكشاف الكواكب وبعض أقمارها في مجموعتنا الشمسية مع التركيز على كوكب المريخ لما له من سمات متقاربة مع كوكب الأرض، وكذلك كوكب المشتري وبالذات قمره أوربا بسبب احتوائه على محيطات ضخمة تحت قشرته الثلجية. وقد بين المحاضر أبرز المهام التي تمت لاستكشاف الكوكبين والمهمات المستقبلية مع توضيح لأبرز أهداف كل منها وما لهم من أهمية في تطور العلم وتحسين مستويات الحياة على الأرض عبر معالجة الكثير من المشكلات التي لا يمكن فهمها من دون دراسة كواكب مجموعتنا الشمسية واستكشاف الفضاء. واختتم البروفيسور العشي اللقاء بشرح مفصل حول المهام الفضائية الخاصة بدراسة كوكب الأرض وتبيان أهمية ذلك للمحافظة على حياة البشرية وتطورها.

واختتم العسيري تصريحه بالشكر للهيئة السعودية للفضاء على اتاحة المجال للمشاركة والاستفادة من لقاءات حديث الفضاء بما يعكس جهودها الداعمة لنشر الوعي بأهمية الفضاء وعلومه في مختلف جوانب حياة البشرية.

الجدير بالذكر ان البروفيسور تشارلز العشي يشغل منصب مدير مشارك لمركز تميز الفضاء والأرض المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد كالفورنيا للتقنية، وهو باحث رئيسي في العديد من دراسات وكالة ناسا لتطوير المهمات الفضائية مثل مهمة ماجلان لكوكب الزهرة، وقد أشرف على إطلاق 24 مهمة فضائية خلال 16 سنة من فترة عمله كمدير لمختبر الدفع النفاث بوكالة ناسا. ومما يدعو للفخر ان البروفيسور العشي ينحدر من أصول عربية وقد تم تسمية مركز التحكم بالمهمات الفضائية بوكالة ناسا باسمه تكريما لجهوده.