لوهانسك ودونيتسك تعلنان تعرض مناطق سكنية لقصف أوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلنت جمهوريتا لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان، تعرض عدد من المناطق السكنية داخل حدودهما إلى قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية على مدار الليلة الماضية.

وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية لوهانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد في لوهانسك، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي السياق نفسه أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية تعرض ست مناطق سكنية لقصف متواصل من القوات الأوكرانية على مدار ثلاث ساعات.

جدير بالذكر أن الجيش الأوكراني قد أعلن الثلاثاء، أن جنديين قتلا ولحقت إصابات بالغة بــ 18 آخرين. كما تردد أن مدنيًّا قتل في منطقة دونيتسك، كما أشارت تقارير إلى إصابة خمسة مدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع قرارًا، يوم الإثنين الماضي، بالاعتراف باستقلال جمهوريتي «لوجانسك ودونيتسك» عن أوكرانيا، وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، دينيس ‏‏بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

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كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة ‏وجمهوريتي ‏دونيتسك ولوجانسك من جهة أخرى.