أوكرانيا تشيد بالعقوبات «المؤلمة» المفروضة على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بالعقوبات الأمريكية «المؤلمة» المفروضة على روسيا، ردًّا على تصعيدها العسكري ‏ضد جارتها.‏

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعليقًا على العقوبات: «إنها محددة للغاية ‏ومؤلمة».‏

ومضى كوليبا يقول، إن الحكومة الأوكرانية «تحيرت» من العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الإثنين في ما يتعلق بالأنشطة ‏الاقتصادية في دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.‏

وأضاف: «لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت ‏اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم».‏

وتابع الوزير: «لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير، الغزو هو غزو».‏

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ومن ناحية أخرى قال بلينكن، إن خطة بوتين هي «السيطرة على أوكرانيا وشعبها، وتدمير الديمقراطية في أوكرانيا، التي تقدم تناقضًا ‏صارخًا مع الاستبداد الذي يقوده، لاستعادة أوكرانيا كجزء من روسيا».‏