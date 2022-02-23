محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات
أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بالعقوبات الأمريكية «المؤلمة» المفروضة على روسيا، ردًّا على تصعيدها العسكري ضد جارتها.
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعليقًا على العقوبات: «إنها محددة للغاية ومؤلمة».
ومضى كوليبا يقول، إن الحكومة الأوكرانية «تحيرت» من العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الإثنين في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية في دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.
وأضاف: «لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم».
وتابع الوزير: «لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير، الغزو هو غزو».
أخبار قد تهمك
ومن ناحية أخرى قال بلينكن، إن خطة بوتين هي «السيطرة على أوكرانيا وشعبها، وتدمير الديمقراطية في أوكرانيا، التي تقدم تناقضًا صارخًا مع الاستبداد الذي يقوده، لاستعادة أوكرانيا كجزء من روسيا».
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تشيد بالعقوبات «المؤلمة» المفروضة على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.