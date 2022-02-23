أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تلتقط الأنفاس وتتخطى أزمة أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قفزت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، بعد فترة من الخسائر منيت بها جراء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 4.59% لتصل إلى 1.72 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 79.31 مليار دولار.

واستردت بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم) عافيتها بدعم من إقبال المستثمرين عليها كأداة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية في منطقة شرق أوروبا وتحديدا النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت بتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأدى انخفاض بتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

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أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 2.82% ليصل إلى 37920.19 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.76% إلى 2647.80 دولار.

وربح سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 5.17% لتصل إلى 374.54 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 10.89% ليسجل 0.9152 دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 3.76% إلى 0.7156 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.59% إلى 16.50 دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.75% إلى 0.1314 دولار.

وكسب سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 5.67% ليصل إلى 107.48 دولار.

وربح سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.38% إلى 13.97 دولار.