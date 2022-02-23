بشرى سارة للاتحاد قبل مواجهة الأهلي في دوري المحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
تلقى نادي الاتحاد بشرى سارة، خلال المران الجماعي للنمور والذي أقيم داخل مقر النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي في ديربي جدة.
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مهند الشنقيطي وزياد الصحفي وعمر هوساوي ثلاثي فريق الاتحاد، سلامتهم من أي إصابة.
وفي سياق متصل، وجه الجهاز الفني للاتحاد بقيادة كوزمين كونترا لاعبي العميد الذين شاركوا في مباراة الكأس أمس الاثنين أمام التعاون بتأدية تدريبات استرجاعية.
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