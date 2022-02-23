المركز الوطني للأرصاد: عوالق ترابية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – نجران نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على منطقة نجران ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ، تشمل الخرخير ،و مدينة نجران، ومحافظتي حبونا ، وشرورة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ9 صباحاً.

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