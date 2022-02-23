المركز الوطني للأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية علي عدة مناطق بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

و أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/الساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين جنوباً، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحرخفيف الى متوسط الموج.