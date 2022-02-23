“الحصيني”: تقلبات جوية ممطرة تبدأ من اليوم وتستمر 13 يومًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الأربعاء)، هو أول أيام “سعد بلع” (العقرب الثانية)، وهو النجم السابع من الشتاء الذي تمتد أيامه إلى 13 يومًا، مبينًا أنه إيذانٌ بآخر أنواء الشتاء.
وأوضح الحصيني أن هذا النجم يسمى أيضًا بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، وتكثر فيه الأمطار.
وأشار إلى أنه يبدأ مع هذا النجم غرس فسائل النخيل وتلقيحها، ويحدث فيه تقلبات جوية ممطرة.
وأضاف أنه حسب ما ترسمه نماذج الطقس فمن المتوقع حالة ممطرة خفيفة تبدأ بعد غدٍ الخميس، وتستمر عدة أيام على أجزاء متفرقة من غرب وشمال ووسط وشرق وجنوب المملكة.
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