ترامب: أعرف بوتين جيدًا ولم يكن ليتصرف على هذا النحو في عهدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّرا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وفيما أشار ترامب إلى أن بوتين «لم يكن ليتصرّف على هذا النحو أبدا في ظل إدارته»، فقد أكد أنه «لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا»، حسب «سكاي نيوز». اقرأ أيضاً الأزمة الأوكرانية.. «الخزانة الأمريكية»: العقوبات على روسيا تطال مقربين من بوتين وتابع: «أعرف فلاديمير بوتن جيدا، وما كان ليفعل أبدا في ظل إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل»، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمرا بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما. وتعرض التقارب بين ترامب وبوتن لانتقادات حادة من جانب المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة. وفيما يخص العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية على روسيا، اعتبر بايدن أنها «ضعيفة للغاية»، وقال: «إنها غير مهمة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية». أخبار قد تهمك وأضاف: «لم يحصل بوتن على ما أراده دائما فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز».

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