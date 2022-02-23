محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، بأن إسرائيل نفّت هجوماً في محيط محافظة القنيطرة. وأضافت نقلا عن مصدر عسكري، الأربعاء، أن الهجوم إسرائيلي تسبب في أضرار مادية. كما نقل بيان عسكري عن النظام، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء إن هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة

القنيطرة، جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتسبب في أضرار مادية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. قصف إسرائيلي على القنيطرة تسبب في أضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.