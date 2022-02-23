رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يُهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال معاليه:” يوم التأسيس يوم عز وفخر لنا جميعًا، نستذكر فيه اعتزازنا بالجذور الراسخة لدولتنا المباركة، منذ تأسيس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون في منتصف عام 1139هـ (1727م) وعاصمتها الدرعية، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها، حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية، وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ليؤسس الدولة السعودية الثالثة عام 1319هـ (1902م) ويوحدها باسم المملكة العربيةالسعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، لتصل بلادنا إلى أوج نهضتها التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ عهد الإصلاح والبناء والمشروعات العملاقة والتحولات الكبرى نحو المستقبل المشرق في ظل رؤية المملكة 2030 “.