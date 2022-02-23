يوم التأسيس.. “الصحة” تستعرض محطات تاريخية لتأسيس منظومة الصحة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استعرضت وزارة الصحة محطات رئيسية في تأسيس منظومة الصحة في المملكة. وأوضحت “الصحة” أن عام 1343 هـ الموافق عام 1925 م، شهد إنشاء مصلحة الصحة العامة على يد الملك عبدالعزيز. وأشارت إلى إنشاء مديرية الصحة العامة والإسعاف عام 1344 هـ الموافق عام 1925 م؛ بهدف الاهتمام بشؤون الصحة والبيئة والعمل على تأسيس المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء المملكة. وأضافت أنه نظرًا لتزايد الخدمات الصحية، أُنشئت وزارة الصحة عام 1370 هـ الموافق عام 1950 م، لتتولى الإشراف الكامل على الشؤون الصحية في المملكة. أخبار قد تهمك

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