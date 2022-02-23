“الأرصاد”: عوالق ترابية في الساعات المقبلة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض توقَّع المركز الوطني للأرصاد، تكون عوالق ترابية تؤثر على الرؤية الأفقية في 4 مناطق اليوم الأربعاء. وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وتؤثر على مراكز ومحافظات، السليل ووادي الدواسر. اقرأ أيضاً أمطار ورياح مغبرة تستمر أيامًا.. و«الأرصاد» يوضح المناطق المتأثرة كما تتعرض منطقة عسير، لذات التأثيرات وتشمل مراكز ومحافظات بيشة وتثليث وطريب، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى 12 ساعة. أمَّا مكة المكرمة فتؤثر العوالق الترابية فيها على محافظات ومراكز، الجموم، وبحرة، وعرفات وخليص بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء. فيما تتأثر منطقة الجوف بذات الحالة بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الثامنة مساء وتشمل مراكز ومحافظات، أبو عجرم، القريات، سكاكا، وطبرجل. أخبار قد تهمك

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