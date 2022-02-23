شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة العليا: العدل والسلام مبادئ راسخة للمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان: إن العدل والشورى وإرساء الأمن وتطبيق الشريعة، ودحر العدو بقوة وحزم، وتبني القضايا العربية والإسلامية ونشر السلام في جميع أنحاء العالم، كانت المبادئ الراسخة للدولة منذ عهد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.