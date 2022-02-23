شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: ما تعيشه المملكة اليوم يستند على إرث تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية ، أن الأمم والحضارات تقاس أمجادها بما يحتويه تاريخها من ملاحم وما يسطره أبناؤها من بطولاتٍ على أرضها لتقف شامخة أمام الأمم والحضارات الأخرى، وهو ما تجسد في التاريخ السعودي الذي انطلق منذ ثلاثة قرون في شكل نظام حكمٍ عادلٍ ورشيدٍ بقيام الدولة السعودية، وصولًا إلى ما نشهده اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-. وقال بهذه المناسبة: إن ما تعيشه المملكة اليوم، من تقدمٍ وازدهارٍ تنموي وحضاري وثقافي ومكانةٍ سياسية واقتصادية إقليمية ودولية، يستند على إرث تاريخي اهتم به ورعاه خادم الحرمين الشريفين، تجسد ذلك في صدور الأمر الملكي الكريم باعتماد الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يومًا مهمًا في التاريخ السعودي بتأسيس الدولة السعودية.