شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم: «يوم التأسيس» قيمة معنوية مهمة لأبناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، باسمه ونيابة عن منسوبي ديوان المظالم كافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الذي يوافق 22 فبراير 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-.

وقال: «يمثل هذا اليوم التاريخي قيمة معنوية مهمة لأبناء هذا الوطن المعطاء كافة، ونستذكر فيه الماضي المشرف وكفاح الأوائل من حكامنا لبناء هذا الوطن وتوحيد كلمته، ولم شمله ليكون وطنا آمنا متلاحما متآلفا، وطنا قويا بإيمانه شامخا بتاريخه معتزا بقيادته، متطلعا إلى مستقبل بإذن الله وتوفيقه مبهر وحضارة راسخة في ظل قيادتنا الحكيمة.